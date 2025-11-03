Konya'da korkunç kaza... Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 15:15:00
DHA
Hadim ilçesinde okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

