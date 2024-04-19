Kaza yapan alkollü sürücü: 'Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız'
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarparak yan yattı. Trafik ekiplerine "Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız" diyerek tepki gösteren sürücü gözaltına alındı.
Kaza saat 18.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 41 APU 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan bir araca çarparak yan yattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza yerine gelen polis ekipleriyle tartıştı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazadan yara almayan sürücü A.C., trafik ekiplerine "Siz trafik polisisiniz, beni gözaltına alamazsınız" diyerek tepki gösterip, polislerle tartıştı. A.C., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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