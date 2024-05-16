Kaza yapan araç alev alev yandı: 3 yaralı
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te sabah saatlerinde takla atan binek araç benzin istasyonu tabelasına çarptıktan sonra alev alev yandı. Olayla 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah 6 sıralarında Kumburgaz E-5 mevkii Silivri istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre,34 FKP 84 plakalı binek araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.
Çarpmamın etkisi ile aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde toplam 3 kişinin bulunduğu otomobil, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpıp takla attı. Olay sonra araç içinde bulunan yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıktı.
İstasyon çalışanları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araç aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binek araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
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