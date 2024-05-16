Sultangazi’de 4 işyerinin olduğu bina alev alev yandı

Sultangazi’de 4 adet işyerinin yer aldığı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken yangın anı cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 07:38
Sultangazi’de 4 işyerinin olduğu bina alev alev yandı
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Yangın saat 02.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde çıktı. İddiaya göre binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktadan çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı. İ

hbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, “Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar” şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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