Beykoz Belediyesi Başkanı Alaaddin Köseler: 'Belediyenin borcu 3 milyar liraya dayandı'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 18:53

Güncelleme: 10.05.2024 - 18:53

İstanbul'da AKP’den CHP'ye geçen belediyelerden Beykoz’un Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevi devraldıktan sonraki ilk bir ayını ve belediyenin mali yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceğini söyleyen Köseler, şunları söyledi:

"Bugüne kadar belediyemizin hiçbir hizmetini durdurmadık, sonlandırmadık ve aksatmadık. Hiçbir spor etkinliğini kaldırmadık. Sosyal yardımları kesmedik. Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Kültür ve spor müdürlüklerimizin hizmet personelinin geçmişten kalan maaşları ile sosyal yardım ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırdık. Hatırlarsınız, yerel seçimlere yapılan itirazlar ve arkasından gelen 9 günlük bayram tatili, belediyeyi devralma sürecimizi 15 gün geciktirmişti. Bu süreçte gördük ki Beykoz Belediyesi’nin geçmiş dönemden kalan borçları, faiz yükü ve hesaplanmayan kıdem tazminatları nedeniyle her geçen gün artıyor.

Ayrıca ihalesiz yapılan işlerden kalan görünmeyen borçlarımızın da olduğunu öğrendik. Yeni yönetim olarak bizim faaliyetlerimizden kaynaklanmayan bu borç yükü, bozuk mevcut mali yapının düzeltilmemesi halinde, yılsonunda 3 milyar lirayı bulabilir."

"TÜM VAATLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

"Sağlam ve şeffaf bir finans yönetimi için hemen kolları sıvadık, çalışmalara başladık" diyen Köseler, "Kaynaklarımızı tasarruflu ve önem sırasına göre kullanmaya özen gösteriyoruz. Seçim kampanyamızda söz verdiğimiz tüm vaatlerimizin arkasındayız. Desteğinizle hepsini zaman içinde hayata geçireceğiz. Beykoz’u sizlerle ve şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Biliniz ki; İşimiz Gücümüz Beykoz" ifadelerini kuşlandı.

"KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMADIK"

Beykoz Belediyesi’nin borcu 3 milyar liraya dayandığını belirten Köseler, bu mali tabloya rağmen ayrıca hiçbir personeli işten çıkarmadıklarını, sosyal yardımlara devam ettiklerini, hizmetlerin aksamadan sürdürüldüğünü söyledi.