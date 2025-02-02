Kaza yapan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü
Nevşehir’de motosikleti ile kaza yapan sürücüye arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Nevşehir'deki Kavak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Şahin (20), plakası öğrenilemeyen motosikleti ile seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yola düştü. O anda arkasından gelen otomobil sürücüye çarptı. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yakup Şahin kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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