Kaza yapan otomobile bir başka otomobil çarptı: Yaralılar var!

7.02.2026 09:38:00
Manisa'nın Kule ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önce refüje, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazaya yapan otomobile, aynı yönde seyreden bir başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir–Ankara D300 kara yolu Selendi Kavşağı yakınlarında saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yağışlı hava nedeniyle Ali Hakan Y.'nin kontrolünü kaybettiği 20 BDR 08 plakalı otomobil, refüje ve ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Aynı yönde seyir halinde olan Erdal İ., yönetimindeki 64 AAD 333 plakalı otomobil, kazaya karışan otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu 64 AAD 333 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Emin İ. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

