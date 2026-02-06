Aksaray'da feci kaza... İşçi servisi bahçe duvarına çarptı: İkisi ağır 14 kişi yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 12:27:00
Gülağaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazayla iligil inceleme başlatıldı.

Camiliören köyü yakınlarında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; tarım işçilerini taşıyan Recep A. (35) idaresindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçenin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki işçiler savruldu. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

