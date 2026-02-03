Sivas'ta feci kaza... Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Güneykaya beldesi yakınlarında saat 08.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki köylerden aldığı öğrencileri Güneykaya beldesindeki okullarına taşıyan Mehmet Ateş’in kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AHA 260 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ateş ve servisteki 13 öğrenci yaralandı.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.