Sivas'ta feci kaza... Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

3.02.2026 11:19:00
DHA
Yıldızeli ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güneykaya beldesi yakınlarında saat 08.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki köylerden aldığı öğrencileri Güneykaya beldesindeki okullarına taşıyan Mehmet Ateş’in kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AHA 260 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ateş ve servisteki 13 öğrenci yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

