Kaza yapan sürücüden muhabire: 'Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?'

Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Gazetecinin görüntü almasını engellemek isteyen sürücü, "Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?" dedi.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:21
Kaza yapan sürücüden muhabire: 'Git başka açıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?'
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Eski Tekirdağ Caddesi üzeri, Çobançeşme Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile Şeyh Sinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nin kesiştiği yol ayrımında; A.Ç. idaresindeki Bulgar plakalı otomobil ile A.A.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

"RÜŞVET Mİ İSTİYORSUN BENDEN?" 

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü paket servis çalışanı A.A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı görüntülemeye çalışan gazeteci engellemeyle karşılaştı. Kazaya karışan sürücü A.Ç., "Kime sordun çekerken, benden izin aldın mı? Git başka acıdan çek, rüşvet mi istiyorsun benden?" şeklinde konuştu.

"ARAÇLAR HIZLI SEYREDİYOR"

Aynı mevkide kazaların sık yaşandığını ifade eden Osman Tunç, "Ben burada kahvehane işletiyorum, sürekli kazalara tanık oluyoruz. Daha önce de kazalar yaşandı ve bunu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt’a da belirttik. Yaya geçidiyle bu iş olmuyor. Adamlar gaza basıp geçip gidiyor. Fahri Korutürk, Gedik Ahmet Paşa ve Eski Tekirdağ Caddelerinin birleştiği noktaya 4 ayrı tümsek yapılabilir" diye konuştu.


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