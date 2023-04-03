Doçent ve eşinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 8 yıl hapis

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:57

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:57

Feci kaza, 5 Aralık 2021’de Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e doğru giden Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Hıdır Dokumacı ile yanındaki eşi Dilek Şen Dokumacı, Emine Gaye Doğan (18), Elif Doğan (62), Muhammed Samet Doğan (19), Taha Dokumacı (16) ve Nesrin Ceylan (32) araç içinde sıkıştı, kamyon şoförü ise yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Yaralılardan Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Hıdır Dokumacı da kazadan 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından yakalanarak gözaltına alınan kamyon şoförü Ali Yılmaz’ın, daha önce ağır tonaj nedeniyle ehliyetine 6 ay el konulduğu belirlendi. Önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Ali Yılmaz’ın ‘asli’, otomobil sürücüsü Muhammed Hıdır Dokumacı’nın ‘tali’ kusurlu olduğu belirtildi. Ali Yılmaz ile kamyon sahibi Sedat Y., hakkında, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan dava açıldı.

AYNI YOLU DEFALARCA KULLANDIĞINI SÖYLEYİP, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan kamyon şoförü Ali Yılmaz, kazaya kendisinin neden olmadığını söyleyerek, “İnegöl ilçesinde bulunan konserve fabrikasından çıkan meyve posalarının yüklendiği kamyonun direksiyonuna geçerek yola çıktım. Sürücü ehliyetimin geri alınmasından sonraki ve kazadan önceki dönemlerde de aracı kullanarak, birçok kez söz konusu fabrikaya giriş çıkış yaptım. Ekmek parasını çıkarmak için çalışıyordum. Ehliyetim de kullandığım aracın tonajı yüksek olduğu için alındı. Olay günü de minibüsler geçti, köy yolu girişinde arka taraftan bir çarpma duydum. Aşağıya indiğimde kazayı gördüm. Olay yerinden kaçtım, sonra yine geldim ve jandarmaya teslim oldum. Önce serbest kaldım, sonra jandarma yeniden çağırdı. Avukatımla gittim. Mahkemede tutuklandım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

‘KAMYONU BENDEN HABERSİZ KULLANDI’

Kamyon sahibi Sedat Y. ise “Aracı fabrikada bıraktım. Aracın yanında Ali Yılmaz bulunuyordu. Ali Yılmaz daha önce yanımda çalıştığı için kendisini tanıyorum. Ehliyeti alındığı için kamyon kullanmasına izin vermiyordum. Yükleme sırasında kamyonun başında beklemesini ve bittikten sonra haber vermesini istedim. Bana haber vermeden kamyonu kullanmış” diye konuştu.

‘EHLİYETİNİN ALINMASI KAZA İLE ALAKALI DEĞİLDİR’

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, bir önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz Ali Yılmaz ile taraf avukatları katıldı. Müştekilerin avukatı, eylemin ağırlığı ve sonuçları nazara alınarak, alt sınırdan uzaklaşarak sanıklara ceza verilmesini ve tutuklanmalarını talep etti.

Yılmaz’ın avukatı ise “Müvekkilimin sürücü belgesinin alınması tek başına bir kusur sayılmaz. Ehliyetinin alınması kaza ile alakalı değildir. Kamyonun lambalarının yanmadığı belirtilmiş ancak görüntülerde yandığı görülmektedir. Diğer araçta 7 kişi vardır. Müvekkilim 15 aydan fazla tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Yılmaz’ın diğer avukatı da müvekkilinin kaza olduğu yerden kaçmadığını, jandarmaya kendisinin teslim olduğu, ilk nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ile serbest bırakıldığını, daha sonra çağrıldığında kendisiyle beraber karakola gittiğini ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını ve 15 ay cezaevinde yattığını söyledi. Sanık Ali Yılmaz da beraatini istedi.

2 YIL SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU, 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda kamyon sürücüsü Ali Yılmaz’a, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ve katılanların yaralanma dereceleri ve taksire dayalı kusurunun derecesi nazara alınarak, 8 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmasına ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kamyon sahibi Sedat Y.’nin ise atılı suçun diğer sanık tarafından işlendiği sabit görüldüğünden dolayı beraatine ve sanıkların tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Karar onanırsa kamyon şoförü Ali Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilecek.