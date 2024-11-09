Kazada ağır yaralandı... Hastanede hayatını kaybetti!

Konya’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosikletin otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralandı... Hastanede hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 08:10

Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre, Beyşehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Şahin Tarhan idaresindeki 41 ANG 417 plakalı motosiklet, Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nden seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve yolcu olan A.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin Tarhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #konya #motosiklet #kaza

İlgili Haberler

Jorge Jesus'lu Al Hilal evinde rahat kazandı!

Jorge Jesus'lu Al Hilal evinde rahat kazandı!
Merih Demiral döndü Al Ahli kazandı!

Merih Demiral döndü Al Ahli kazandı!
Kazaya sebebiyet vermesin diye yoldaki lastiği almak istedi, canından oldu

Kazaya sebebiyet vermesin diye yoldaki lastiği almak istedi, canından oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler