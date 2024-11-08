Merih Demiral döndü Al Ahli kazandı!

Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Al Ahli, Al Raed'i 2-0 mağlup etti.

Merih Demiral döndü Al Ahli kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 20:35

Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Al Ahli ile Al Raed karşı karşıya geldi. 

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Al Ahli 2-0 kazandı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren gol 55 ve 90+4. dakikalarda sırasıyla Gabri Veiga ve Ali Al Asmari'den geldi.

Al Ahli'de Merih Demiral, 41. dakikada sarı kart bulunan Rayan Hamed yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetle birlikte Al Ahli puanını 14'e çıkarırken Al Raed 11 puanda kaldı.


Etiketler: #Merih Demiral #Al Ahli SC #Al Raed #Suudi Arabistan Pro Lig
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