Kazada öldürülen Oğuz Murat Acı için konvoy düzenlendi: 'Empati bekleyen hasta ruhlu bir anne'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:41

Güncelleme: 10.03.2024 - 18:05

Kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin yaşadığı evin önünden geçerek devam eden grup, kazanın gerçekleştiği yere çiçek bıraktı ve mezarında dua okundu. Anne Pervin Acı, "O da alsaydı yavrusunu bizim konvoyumuza karışsaydı, hiç kimse bir şey demezdi. Yavrusunu alsın buyursun gelsin. Ben hala mezarına gidemedim. Gelirlerse gideceğim oğluma müjdeleyeceğim." dedi.

Eyüpsultan Davutpaşa Caddesi’nde, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın arkadaşları, Off-Road aracıyla Adalet Konvoyu oluşturdu.

Onlarca araçtan oluşan konvoy, saat 11.00’da hareket ederek 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin yaşadığı evin önünden korna ve siren sesleriyle geçti. Kazanın gerçekleştiği Davutpaşa Caddesine gelen grup, kazanın olduğu yere çiçek bıraktı. Daha sonra Oğuz Murat Acı’nın defnedildiği Gümüşdere Mezarlığı'ndaki mezarına çiçek ekildi, en sevdiği krakerlerden bıraktı. Mezarlık ziyaretine Oğuz Murat Acı’nın annesi Pervin Acı, babası Özer Acı ve eşi Şükrüye Acı da katıldı.

"LÜTFEN GERİ GELİN"

Oğuz Murat Acı'nın yakını Burak Yıldırım, "Çok sevilen sayılan bir abimizdi. Öz ağabeyimiz gibiydi. Bir haftadır ne yaşıyoruz bilmiyoruz. İsteğimiz gelip teslim olmaları. Hiçbir kötü düşüncemiz yok. Gelsinler adalete teslim olsunlar. Lütfen geri gelin." diye konuştu.

"EMPATİ BEKLEYEN HASTA RUHLU BİR ANNE VAR"

Oğuz Murat Acı’nın arkadaşı Selahattin Çobanoğlu, adalet istediklerini ifade ederek, "Burada 1 Mart 2024 günü aramızdan kopartılan, bir yaşındaki bebeğine doyamadan, hayatının baharında ömrü çalınan kardeşimiz Oğuz Murat Acı için toplandık. Yaşanan bu olayda, taksirle ölüme sebebiyet, cinayet, gasp, delil karartma dahil, firara kadar uzanan bir suç zinciri bulunmaktadır.

Olay yerine gelerek yardım çağırıp, müdahale etmeyen ve üstelik yardım çağrılmasını cep telefonlarını dahi gasbederek, engelleyen bir ebeveyn suçu var. 2,5 saat içeresinde çocuğunu gülerek, gayet normal bir şekilde yurtdışına kaçıran, duygu sömürüsü yaparak, empati bekleyen hasta ruhlu bir anne var.

Oğuz kardeşimizin de bir annesi ve bir babası, dünya güzeli bir evladı ve kendisini bekleyen bir eşi vardı. Ancak şımarık ve sosyopat bir birey tarafından hayattan koparıldı. Oğuz kardeşimiz, afetlerde her zaman gönüllü olarak görev yapmıştır. İyi bir insan, iyi bir dost ve iyi bir gönül insanı olmuştur.

Şimdi vakit bizim Oğuz için adaleti arama vaktimizdir. Bizler tüm Off-Road camiası olarak yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu hâkim ve savcılarından, İçişleri Bakanlığımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan Oğuz için adalet istiyoruz. Bu şahıs ve suç ortakları olan ebeveynleri hak ettikleri cezayı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Gözü yaşlı eşi ve Pars bebek için bizler adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ailen de davan da adaletinin tecellisi de bize emanettir kardeşim." dedi.

"BEN HALA MEZARINA GİDEMEDİM"

Oğuz Murat Acı'nın annesi Pervin Acı, yurtdışındaki Eylem Tok ve oğlu T.C.'ye teslim olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Buradaki anne ve çocuklar ne kadar güzel değil mi? O da alsaydı yavrusunu bizim konvoyumuza karışsaydı, hiç kimse bir şey demezdi. Yavrusunu alsın buyursun gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsun. Ben hala mezarına gidemedim. Gelirlerse gideceğim oğluma müjdeleyeceğim; 'yavrucuğum sana vuran geldi teslim oldu' diye" ifadelerini kullandı.