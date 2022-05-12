Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:24

Kaza, önceki gece Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç yönetimindeki 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Kılıç için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve polis memurunun yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.