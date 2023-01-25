Kazada şehit olmuştu: Uzman çavuş Muammer Ay Hatay'da son yolcuğuna uğurlandı
Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 askerden uzman çavuş Muammer Ay (26), memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde, önceki gün öğle saatlerinde; Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde, 'Kobra' olarak bilinen askeri araç, buzlanma nedeniyle devrildi.
KURTARILAMADILAR
Kazada ağır yaralanan 2 asker, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatay doğumlu Uzman Çavuş Muammer Ay ile Kayseri doğumlu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan (27) şehit oldu.
Şehit uzman çavuş Muammer Ay'ın cenazesi, Ağrı'da yapılan törenin ardından memleketi Antakya ilçesindeki mezarlık kompleksine getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Buradaki törene şehit Ay'ın ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.
Cenazede güçlükle ayakta duran şehidin eşi Ebru Ay, 1,5 yaşındaki kızlarını Elis’i kucağına alarak gözyaşı döktü. Cenazede tekbirler getirilip, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıldı.
Şehit uzman çavuş Muammer Ay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.
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