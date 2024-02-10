Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen İsmail Zengin’e çarptı. Kazada, Zengin hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Var (42) ise ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:48
Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikameti İskele Işıklar mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Fatih Var yönetimindeki 67 ACJ 074 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.

Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Zengin'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Mehmet Fatih Var’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Genç kaymakamlar rahatsız

Genç kaymakamlar rahatsız
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!