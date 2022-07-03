İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum’da kaza yaptı
İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı.
Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean’in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İNGİLİZ MODEL AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI
Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR
Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou’nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi. Yazmin Oukhellou’nun tedavisi hastanede sürüyor.
Jake Mclean’in İngiltere’de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.
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