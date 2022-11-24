Kazada yaralanan oyuncu Sergen Deveci'den açıklama: Arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını yaşıyorum
Amasya'da turne dönüşü tiyatro oyuncularının yaşadığı kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Deveci sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çorum'dan Samsun'a hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, seyir halindeyken tıra çarptı.21 Kasım gecesi yaşanan kazada, "Baş Belası" adlı tiyatro ekibinde yer alan yapımcı Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi paylaştı.
Deveci yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin."
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