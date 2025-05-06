Kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'den 12 gün sonra acı haber

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'den 12 gün sonra acı haber
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DHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:49

Kaza, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi.

Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı.

KURTARILAMADI

Ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahintepe, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahintepe, bu sabah yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kuran'ın ardından dua edildi. Şahintepe'nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. 


Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman

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