İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan İstanbul, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da deprem mi oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? 27 Nisan Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da deprem mi oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Nisan'da meydana gelen depremler...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi duyurun AFAD verilerine göre, derinlik 9.36 km olarak kaydedildi.
ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin şiddeti Malatya'dan da hissedildi. AFAD, "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Depremin ardından birçok yurttaş çevre illerden de depremi hissettiğini kamuoyu ile paylaştı. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'dan depremin hissedildiği belirtildi.
'OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'
AFAD tarafından yapılan bir diğer açıklamada, " Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.
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