Kazadan sonra şoka girip, ağladı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:30

Kaza, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1498 ile 1529 Sokak kesişiminde meydana geldi. 1529 Sokak’tan çıkan Aydın Ağın yönetimindeki 07 MTF 23 plakalı otomobil, 1498 Sokak'ta seyir halinde olan Hasan Apul idaresindeki 07 BTN 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Apul ile arkasında oturan Hamdi Kaplan (58), yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler, sevk edildi. Ekipler, Apul ile Kaplan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Otomobil sürücüsü Aydın Ağın'ın kaza sonrası şoka girip, zaman zaman ağladığı görüldü. Ağın, yakınları ve kazayı görüp gelenler tarafından sakinleştirilirken, sedye üzerine alınan motosiklet sürücüsü Hasan Apul, "Omzum, omzuma dikkat edin. Omzum ağrıyor" diyerek müdahale edenleri uyardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemerini sürdürüyor.