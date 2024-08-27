7 gollü düelloda kazanan Villarreal!

Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:29
7 gollü düelloda kazanan Villarreal!
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İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Villarreal, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Villarreal 4-3 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cardona, 60. dakikada Barry, 64. dakikada Jailson (k.k.) 90+10. dakikada Parejo kaydetti. Celta Vigo'nun gollerini 12. dakikada Iglesias, 31. dakikada Mingueza ve 80. dakikada Starfelt attı.

VİLLARREAL 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu galibiyetle Villarreal, ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Celta Vigo ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Valencia'ya konuk olacak. Celta Vigo ise Osasuna ile oynayacak.


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