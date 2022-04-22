Kazan dairesinde yangın paniği
Samsun'da 9 katlı bir apartmanın kazan dairesinde çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmeye giren itfaiye, kazan dairesinde yangın olmadığını, bacanın tıkanması sonucu dumanın tahliye olmadığı geri teptiğini tespit etti.
Samsun’da bir apartmanın kazan dairesinden yükselen dumanlar itfaiye ve vatandaşlara panik yaşattı.
Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerindeki Işık Apartmanı'nın kazan dairesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 9 katlı apartmanın kazan dairesinden çıkan dumanlar sonrası vatandaşlar itfaiyeye yangın ihbarında bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal etti. 4 itfaiye aracının ulaştığı yangın ihbarında Lise Caddesi polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale etmeye giren itfaiye, kazan dairesinde yangın olmadığını, bacanın tıkanması sonucu dumanın tahliye olmadığı geri teptiğini tespit etti.
Apartman yönetici ve sakinlerine gerekli uyarıların yapılmasının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı ve trafik de normal akışına döndü.
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