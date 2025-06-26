Kazancı Holding’de ‘kardeş kavgası’: Video paylaştı, Erdoğan’a çağrı yaptı

Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerini bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'de ‘kardeş kavgası’ yaşandı.

Cemil ve Mehmet Kazancı kardeşler arasından yaşanan olayda, Mehmet Kazancı, şirketteki hisse dağılımı nedeniyle toplantı kararlarına şerh düştü ve holding binasını terk etmeme kararı aldı. İki taraf da polis çağırdı.

Polisin, holdingin hissedarlarından olduğu için dışarı çıkaramadığı Mehmet Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun paylaştığı görüntülerde, Mehmet Kazancı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kendi şirketimde genel kurula katıldım. Genel kurulda yapılan hisse dağılımının doğru olmadığını daha önce de ifade etmiştim. Şerhimi koydum, Alzheimer hastası ve şu anda tamamen kapanmış bir zihne sahip olan babamdan almış olduğu hisseyle kardeşim çoğunluğu ele geçirip, bana şirketten laf olsun diye bir miktar para vermeye çalışıyor. Bunun dışında 'Şirket benim, sen bir şey alamazsın. Mahkemelere de gitsen mahkemeleri satın alacağım. Hiçbir mahkemeyi kazanamayacaksın' diyor.

Bu konuda basından yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum eğer bu konuya kendi de dahil olursa bir Rizeli olarak şeref duyarım, çok sevinirim. Konuyu halkın da artık bilmesi gerekiyor. Bu kadar zamandır ben kimseye belli etmeden kendi içimde yaptığım bu mücadelenin artık basına yansımasından rahatsız olmuyorum. Ben bu kadar yıl bekledim, onlar hiçbir şekilde ortaya gelip işi bitirmek istemedi. Kardeşim her seferinde benimle alay etti. Küçük kardeşim olmasına rağmen, yapacak bir şey yok.

Onun yaptığı sahte hisse devrini kabul eden, burada yönetimde bulunan ve bu konulara imza atmış olan herkesten de davacı olacağım. Ciddi, çok büyük bir dolandırıcılık yapılmıştır. Söylemediğim şeyleri şimdi söylüyorum ve bunların basında çıkmasından da hiç rahatsızlık duymuyorum.

Ben görevimi senelerdir yaptım, benim için olay bitti. Bundan sonrası artık herkesin ve hukukun takdiri. Sayın Cumhurbaşkanımız belki olaya müdahil olurlar. “