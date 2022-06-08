Kazandığı tazminatı SMA’lılara bağışladı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:29

CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, AKP’ye yakın bir gazetenin, gerçekdışı beyanlar üzerinden kişilik haklarına yönelik yaptığı haberleri mahkemeye taşıdı.

İtibar suikastı niteliğindeki haberlere yönelik İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Sengel, aldığı tazminatı Başkan SMA hastalarına bağışladığını duyurdu.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak şahsıma ve belediyemize yönelik gerçekleştirilen itibar suikastına karşı 25.12.2020 tarihinde açtığımız davayı kazandık. Daha önce sizlerle paylaştığım üzere kazandığımız tazminatın tamamını SMA hastası çocuklarımızın tedavisine bağışlıyoruz. Gerçeklerin ardında yürüyen gazetecilere selam olsun” dedi.