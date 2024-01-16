Kazandılar: AKP’li belediyenin kaldırdığı pazar tekrar kurulacak

Mahallelerinden kaldırılan pazarın tekrar kurulması için direnen Ümraniye Armağanevler Mahallesi sakinleri kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:26
Kazandılar: AKP’li belediyenin kaldırdığı pazar tekrar kurulacak
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İki ayı aşkın süredir mahallelerinden kaldırılan pazarın tekrar kurulması için direnen Ümraniye Armağanevler Mahallesi yurttaşları kazandı. 

Konuyu gündeme getiren mahalle sakinleri bu süreçte polis şiddetine de uğrarken, Ümraniyeliler talepleri olan mahalle pazarını yeniden kendilerinin de yürüyerek ulaşabileceği bir yere kurdurmayı başardı.

Söz konusu haberi "Armağanevler Pazarıma Dokunma" hesabından duyuran mahalleliler şu notu düştü: 

“Haftalarca Ümraniye Belediyesi'nin kapısını aşındırdık, mücadele ettik ve başardık. Armağanevler Semt Pazarımız Sırt sokakta perşembe günleri açılacak. Herkesi mücadelemizle geri getirdiğimiz pazarımızın açılışını kutlamaya çağırıyoruz!”


Ümraniye Ümraniye Belediyesi Pazar semt pazarı

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