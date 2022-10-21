Kazanın ardından 'selfie' çekti, taburcu olunca paylaştı

21 Ekim 2022 Cuma, 13:30

Feci kaza, önceki akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklenerek park halindeki cipe çarptı.

'BİRLİKTE SELFİE YAPALIM'

Yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. Ceyhun Y’nin., daha sonra kendisine yardımcı olan kişiye 'Birlikte selfie yapalım' deyip, birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkati çekti.

TABURCU OLUNCA PAYLAŞTI

Ceyhun Y., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede de selfie çeken Ceyhun Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.