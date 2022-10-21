Kazanın ardından 'selfie' çekti, taburcu olunca paylaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16), metrelerce savrularak yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Ceyhun Y., cebinden çıkardığı cep telefonuyla selfie çekip, taburcu olduktan sonra fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Feci kaza, önceki akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklenerek park halindeki cipe çarptı.
'BİRLİKTE SELFİE YAPALIM'
Yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. Ceyhun Y’nin., daha sonra kendisine yardımcı olan kişiye 'Birlikte selfie yapalım' deyip, birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkati çekti.
TABURCU OLUNCA PAYLAŞTI
Ceyhun Y., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede de selfie çeken Ceyhun Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'de artçı şok...
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'