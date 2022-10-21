Beşiktaş'ta yol verme kavgası: Motosiklettekileri tekme tokat darbetti
İstanbul Beşiktaş'ta, beton mikseri şoförü ile motosikletteki iki kişi, yol verme nedeniyle kavga etti. Kavgada, beton mikseri şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
Barbaros Bulvarı'nda, dün gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli iki kişi ile metro inşaatından çıkan beton mikseri şoförü, bilinmeyen nedenle trafikte kavga etmeye başladı.
Motosikletteki kasklı kişiler, tartıştıkları şoföre saldırdıktan sonra motosiklete binerek kaçmaya çalıştı.
DİĞER SÜRÜCÜLER ARAYA GİRDİ
Bu sırada arkalarından koşan beton mikseri şoförü, motosikletlileri yakalayarak tekme tokat darbetti. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, cadde ortasında motosikletteki iki kişi ile beton mikseri şoförüne saldırdıktan sonra kaçıyor. Arkalarından giden şoför, motosikletteki kasklı kişilere tekme tokat saldırıyor.
Ardından Beton mikserinden aldığı bidon ile motosiklettekilerden birine vuruyor.
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