Avcılar'da feci kaza: Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar TEM Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 08:54
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TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişeleri mevkiinde 21 Ekim Cuma günü saat 00.30 sıralarında; 34 FHG 064 plakalı motosikleti kullanan sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 100 metre ileriye savruldu. Yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrası yola fırlayan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Avcılar Trafik trafik kazası

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