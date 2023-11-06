Kazaya bakmak isterken kaza yaptı: Aracı takla attı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre karşı şeritteki kazaya bakmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı. Takla atan lüks otomobildeki 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 22:04
Kazaya bakmak isterken kaza yaptı: Aracı takla attı!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde R.K.'nin kullandığı 01 SZ 664 plakalı hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. 

Karşı şeritten gelen B.D.'nin kullandığı 06 AV 2807 plakalı lüks otomobil ise, elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Takla atan otomobildeki toplam 5 kişi yaralanırken, sürücü B.D. araçta sıkıştı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu B.D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.


Kayseri kaza

İlgili Haberler

Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı: Çok sayıda ölü var!

Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı: Çok sayıda ölü var!
Ankara’da kazayı izleyen sürücü de kaza yaptı

Ankara’da kazayı izleyen sürücü de kaza yaptı
Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” İzBB arşivine kazandırıldı

Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” İzBB arşivine kazandırıldı

En Çok Okunan Haberler