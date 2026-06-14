Kazazedelere yardım etmek için duran minibüse otomobil çarptı: 2'si çocuk, 7 yaralı

Feci kaza, Ünye Çevre Yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında Samsun yönünde meydana geldi. Cihan Başaran’ın, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüje çarptı.

Kazayı gören Mehmet Görkem Ustaoğlu, yaralılara yardım etmek amacıyla 52 AFP 490 plakalı minibüsü ile emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı yöne giden Murat Aksu idaresindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak emniyet şeridindeki minibüse çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada sürücüler Cihan Başaran ve Murat Aksu ile araçlardaki Nermin Başaran, Recai Güven, Bahar Aksu (32), Zümra Aksu (10) ve Serra Aksu (10) yaralandı. Yaralılardan Serra Aksu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.