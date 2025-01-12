Kazdağları’nda eriyen karlar ve sağanak Edremit’te su baskınlarına neden oldu

Yayınlanma: 12.01.2025 - 23:39

Güncelleme: 12.01.2025 - 23:39

Balıkesir Kazdağları’nda eriyen karlar ve sağanak, su baskınlarına neden oldu. Edremit-Çanakkale yolu Çanakkale istikametinin tek yönü su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun trafiğe açılması ve mahalle sakinlerinin su baskınlarından etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, su baskınlarının kontrol altına alınması için önlemlerin artırıldığını ve yolun kısa sürede tekrar güvenli hale getirileceğini ifade etti. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Trafik ise yolun karşı şeridinden kontrollü olarak veriliyor.

Kazdağları’nda meydana gelen ani kar erimeleri bölgede su taşkınlarına neden olurken, yetkililer vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.