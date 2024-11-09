Yaşam savunucuları ağaç kıyımına karşı Çanakkale'de: 'Cengiz, Kazdağları'ndan defol!'

Yayınlanma: 09.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.11.2024 - 12:34

Cengiz Holding'in Kazdağları'nda Halilağa Altın Bakır Madeni alanında yarattığı yıkıma karşı köylüler direniyor.

Proje kapsamında yaklaşık 1 milyon ağacın kesimi 11 gündür jandarma kontrolünde gerçekleşiyor.

YAŞAM SAVUCULARI VE KÖYLÜLER BİR ARADA

Bugün kesim alanında yaşam savunucuları ve köylüler buluştu. Yaşam savunucularının mitingi sırasında kesim devam etmedi.

Kesin alanından iş makinelerinin toprağı düzleme işlemi yaptığı alana inen yaşam savunucuları iş makinesinin etrafını sararak çalışmasını engelledi. Bunun üzerine eylem alanına gelen jandarma yetkilileri iş makinesinin bırakılmasını istedi.

FARKLI KENTLERDEN DESTEK

Yaşam savunucularının iş yavaşlatma sebebiyle eylem yaptıklarını belirtmesi üzerine yürüyüş güzergahına kurulan jandarma barikatı çekildi.

Türkiye'nin pek çok kentinden Kazdağları savunmasına destek vermek üzere Çanakkale'ye gelen yurttaşlar kesim alanında eylemlerini sürdürüyor.

“CENGİZ’İ BOĞACAK KADINLARIN ÖFKESİ”

35 yıl önce bölgede çıkan orman yangını sonucu yanan ağaçlar yerine kendilerinin ağaçlandırma yaptığını söyleyen köylüler, elleriyle diktikleri ağaçların kesilmesi nedeniyle öfkeli. Köylüler, "Cengiz'i boğacak anaların öfkesi" "Cengiz Kazdağları'ndan defol" sloganları atıyor.