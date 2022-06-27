Kazmaz: Bodrum'da su kaynakları, tarım ve hayvancılık bitecek

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:07

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Köyü’nde faaliyette olan bir taş ocağının kullanım alanını 'ÇED gerekli değildir' raporu ile 62 hektara çıkartacağı ve kırma eleme tesislerinin kurulacağını belirten Kızılağaç köylüleri konuyu yargıya taşıyacakjlarını açıkladı.

Zeytinlik ve ormanlık alanların alanların taş ocağı sahasının içine alındığını söyleyen Kızılağaç Köyü Muhtarı Mehmet Karaca, "Bölgedeki taş ocaklarının hem güvenlik, hem de doğaya verdikleri zarar açısından köyümüz büyük oranda olumsuz etkilendi. Yetkili makamlar 62 hektarlık alan için 'ÇED gerekli değil' raporu vermiş. Yani bu raporu verenler çevre için olumsuz bir durum teşkil etmediği görüşündeler. 62 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını belirten ilgili kurumlar hem ÇED raporunu gerekli görmemişler, hem de köylülerin haberi olmadan zeytinlik tarlalarını bu ruhsatlandırmanın içine almışlar, ama köylünün bundan haberi yok" ifadesini kullandı.

KAZMAZ: DOĞAYI ÖNEMSEMİYORLAR

Yöre halkının avukatı Remzi Kazmaz ise taş proje nedeniyle yeraltı su kaynaklarının biteceğini, hava ve gürültü kirliliği oluşacağını, tarım ve hayvancılığın biteceğini belirterek “Bu kapasite artırımı hem doğaya ormana zeytine zarar verecek hemde o bölgede yaşayan insanlara hayatı zehir edecek. Bodrum bir taraftan merkezi yönetim tarafından çıkartılan adrese teslim projelerle betona teslim edilirken diğer taraftan RES’ler ve madenlerle gürültü ve görüntü kirliliğine sahne olmaktadır. Köylüler yaşamlarını felç eden maden ve taş ocaklarının kapatılmasını beklerken bunlar yaşamı cehenneme çeviren tesislerin kapasite ve alanlarını arttırıyor. Bu hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Artık sermaye her şeyi para olarak görmekte çevre ile hiç alakadar olmayıp doğayı hiç önemsemiyor. Bu projeye ÇED gerekli değildir kararı verenler gelip bu işletmenin yerini gördüler mi?” dedi.