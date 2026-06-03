'KBRN saldırısı' iddiası... Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi

Beytüşşebap Kaymakamlığı, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşılan, 1 Haziran 2026 tarihinde ilçenin dağlık alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında bir 'KBRN/Şüpheli Biyolojik Saldırı' meydana geldiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan incelemelerde söz konusu olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediğinin tespit edildiği belirtilerek, konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı, KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Kaymakamlık açıklamasında şöyle denildi:

“Sosyal medya platformları üzerinden, 01 Haziran 2026 tarihinde Beytüşşebap ilçesi dağlık alanında, önleyici kolluk devriyesi sırasında sözde bir ‘KBRN/Şüpheli Biyolojik Saldırı’ olayının meydana geldiğine ilişkin içerikler paylaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde; paylaşımda belirtilen olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediği, konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı, KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Paylaşımda yer alan; devriye personeline saldırı, personelin ısırılarak yaralanması, şüpheli biyolojik ajan enfeksiyonu, karantina uygulaması ve KBRN ekiplerinin sevki gibi hususların tamamı asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”