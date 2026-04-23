KCDP’den 23 Nisan açıklaması: “İhmalin, istismarın ve cezasızlığın ortasında…”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı açıklamada Türkiye’de çocukların uzun süredir şiddetle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu şiddetin yalnızca doğrudan saldırılarla değil, alınmayan önlemler ve yetersiz uygulamalarla da sürdüğü ifade edildi.

“DENETİM YETERSİZ, AÇIK TEHLİKELER GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Platform, çocuklara yönelik istismarın kamusal alanlar ve kurumlar içinde de yaşandığını belirterek, denetim eksikliği ve cezasızlığın bu durumu derinleştirdiğine dikkat çekti. Açıklamada, “Çocukların temas ettiği hiçbir alan şiddetten arındırılmış değil” denildi.

Açıklamada, “Çocukların bulunduğu alanlarda denetim yetersiz, açık tehlikeler göz ardı ediliyor ve sorumluların hesap verdiği bir düzen işletilmiyor. Her olayın ardından benzer açıklamalar yapılıyor, ancak çocuklara yönelen şiddeti durduracak adımlar atılmıyor.

Çocuklara yönelik istismar ise bu şiddetin en görünür biçimlerinden biri. Bu durum yalnızca bireysel suçlarla açıklanamaz; kamusal alanlarda ve kurumlar içinde de karşımıza çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dahi gündeme gelen cinsel istismar iddiaları, çocukların temas ettiği hiçbir alanın şiddetten arındırılmadığını gösteriyor” denildi.

“ÇOCUKLARIN YÜZDE 36,8’İ YOKSULLUK İÇİNDE”

Türkiye’de çocukların yüzde 36,8’inin yoksulluk içinde yaşadığı belirtilen açıklamada, yoksulluğun çocukları şiddet ve istismara karşı daha savunmasız hale getirdiği kaydedildi. KCDP, “Bütün bu başlıklar birbirinden bağımsız değil. Çocukların maruz kaldığı şiddet, alınmayan önlemler, etkisiz kalan süreçler ve derinleşen yoksulluk aynı yaklaşımın sonucu. Çocuğun üstün yararı esas alınmadığında, şiddet farklı biçimlerde yeniden üretilmeye devam ediyor” dedi.

“BU TABLOYU KABUL ETMİYORUZ”

"23 Nisan’da çocukların bayramından söz edebilmek için önce bu gerçeklikle yüzleşmek zorundayız” diyen KCDP, “Çocukların şiddetten uzak, yaşam haklarının güvence altına alındığı ve yoksulluğun ortadan kaldırıldığı bir ülke mümkündür. Bunun için çocuklara yönelik şiddeti önleyen politikaların hayata geçirilmesi, gerekli önlemlerin alınması, denetimlerin etkin hale getirilmesi ve cezasızlığın son bulması gerekmektedir.

Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Çocuklara yönelen şiddetin karşısında durmaya, yaşanan her ihlalin takipçisi olmaya ve çocukların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye seslendi.