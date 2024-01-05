KCDP: Medeni kanuna dokunamazlar

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın katılımıyla, “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı” dün Taksim’de bir otelde düzenledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunduklarını anımsatarak “O teklifte, evlilik birliğinin ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabileceği ve eşler arasındaki eşitliğe dayanacağı hususları yer almaktaydı. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikası olduğunu da biliyoruz. Aile yapımızın dinamitlenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Çalıştayın devam ettiği sırada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Taksim’de bir eylem yaptı. Kadınların kazanılmış haklarının yeniden tartışmaya açıldığını belirten KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Medeni Kanun’a dokunamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Toplantıya kimlerin katılıp ne konuşulacağının gizlendiğini belirten Ataselim, “Medeni Kanun’a el uzatmak demek hilafet çağrılarının yapılabildiği, AYM kararlarının hiçe sayıldığı bu günlerde laikliğe savaş açmak demektir. Laikliğe, medeniyete biz sahip çıkacağız” dedi.