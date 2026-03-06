KDK, Semiha Deniz’in katledildiği yerden seslendi: 'Hayatımızı çalan bu karanlık, katil düzeni yıkalım'

İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde Vedide Baha Pars Ortaokulu önünde çocuğunu okuldan almak için bekleyen Semiha Deniz, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz tarafından katledildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), dün akşam Semiha Deniz'in katledildiği okulun önünden seslendi.

Burada yapılan açıklamada kadın cinayetlerinin münferit değil, mevcut düzenin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Çürümüş düzenin en fazla kadınların üzerine çöktüğünü vurgulayan açıklamada "Bitmek bilmeyen sömürü, yoksulluk, eşitsizlik ve şiddetle karşı karşıya, bizi çepeçevre saran bir karanlıkta yaşam mücadelesi veriyoruz. Canımız yanıyor, artık sesimizi hiç olmadığı kadar yükseltmek zorundayız. Başka çaremiz yok" denildi.

"KADINLARIN GERÇEK FAİLLERİ GÖRMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLARA PABUÇ BIRAKAMAYIZ"

Faili aklayan mekanizmalara ve gericiliğe karşı şu ifadeler kullanıldı:

"Kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam ediyor çünkü sömürü derinleşiyor, yoksulluk artıyor. Suçluyu üç beş kişi olarak gösterenlere hatta çoğu zaman onları da aklayanlara, şiddeti fiziksel şiddete sıkıştırıp canının derdine düşmüş kadınların gerçek failleri görmesini engellemeye çalışanlara pabuç bırakamayız. Kadınların yaşam hakkı ellerinden alınırken, çocuklar hayattan koparılırken hâlâ verdiği ‘yardımları’ reklam edenlere; çocuk yaşta evliliğe, istismara, kadının toplumsal hayattan koparılmasına yol açan gerici düzene ve toplumsal hayatı ele geçiren tarikatlara; kaç çocuk doğuracağımıza, nasıl doğum yapacağımıza, ne giyeceğimize, saat kaça kadar dışarıda olacağımıza karar verme cüreti gösteren siyasi iktidara; 'orada ne işi vardı, çocuğun rızası vardı, eşini suça teşvik etti' bahaneleriyle faillere ceza indirimlerini normalleştiren hukuki düzene; eşit işe eşit ücret vermeyen, kadını iş hayatına 1-0 mağlup başlatan, hele de kadının çocuğu varsa bunu daha fazla sömürme aracı olarak gören, hakkımızı gasbeden, mobbinge maruz bırakan, kanımızı emerek büyüyen patronlara, holdinglere karşı, yutkunmuyoruz, haykırıyoruz."

Son olarak kurtuluşun birlikte mücadele etmekten geçtiği belirtilen açıklamada, kadınlara şu çağrı yapıldı:

"Kadınları güçsüz ve zayıf gören, ‘istediğimizi yaparız nasılsa sesleri çıkmaz’ diye düşünenlere sesleniyoruz, hepinizden hesap soracağız. Hayatımızı çalan bu karanlık, katil düzeni yıkalım ki tek bir kadın daha ölmesin. Arkama değil önüme bakmak istiyorum, güvenli bir ülkede, güvenli sokaklarda yaşamak istiyorum diyorsan; şiddetin, sömürünün, kadın cinayetlerinin hesabı sorulsun istiyorsan; tarikat ve aşiret düzeni, patronların kan emiciliği son bulsun, laik, eşit ve özgür bir ülkede yaşayalım diyorsan; ne giyeceğime, saat kaçta dışarda olacağıma, nasıl doğuracağıma kendim karar veririm diyorsan, tek çıkış yolu var. Birlikte mücadele etmek ve bu düzenden hesap sormak zorundayız. Yalnız, çaresiz, güçsüz değiliz!"

Açıklamanın ardından alkışlar ve sloganlarla Kocamustafapaşa Meydanı’na yürüyüş yapıldı ve Semiha Deniz'in katledildiği noktaya mumlar, karanfiller bırakıldı.