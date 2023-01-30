KDK'den 'eş durumu tayini' kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu. KDK, başvurucunun aile hayatının parçalanmış olduğu dikkate alındığında; kadro olmasa da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği, idarenin başvuranın talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.
Hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2022 yılında 17 bin 816 başvuru aldı.
KDK'nın çözümünde aracı olduğu başvuruların arasında, eş durumundan tayinini isteyen ancak kadro olmadığı için talebi reddedilen SGK çalışanının sorunu da yer aldı. SGK çalışanı, çalıştığı il müdürlüğünün kapatılmasının ardından başka şehre atandı. Çalışan, SGK’dan eşinin bulunduğu şehre naklen atama, daimi görevlendirme ile uygun kadro tahsisinin yapılması talebinde bulundu.
İdare tarafından bu talep reddedildi.
SGK'YA TAVSİYE KARARI
SGK çalışanı, bunun üzerine KDK'ya başvurdu. KDK, başvuranın kamu personeli olan eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atamasının yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Başvurucunun aile hayatının parçalanmış olduğu dikkate alınarak kadro olmasa da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği, idarenin başvuranın talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kararlaştırıldı. KDK, başvurucunun tayinini istediği şehirde geçici görevlendirilme yapılması için SGK'ya tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine çalışanın eş durumu mazeret talebi değerlendirildi ve talep edilen ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne görevlendirme yapıldı.
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