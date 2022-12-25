Resmi Gazete'de yayımlandı: TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 34 personel istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 denetçi, 29 uzman sözleşmeli personel alımı yapılacak.
KPSS'DE EN AZ 70 PUAN ŞARTI
Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar, 28 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinde http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecekler. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Noel öncesi kanlı saldırı
- Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım!
- 2022 yılının sonuna doğru Cumhur'a kötü sürpriz
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme