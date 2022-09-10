Keban Baraj Gölü’nde batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:27

Keban Baraj Gölü’nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları, 2. günde de sürdürüldü. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu.

Ekipler, su altında başlattıkları çalışmada kayıp Yaşar Zariç’i ararken, 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV'u da kullandı. Bölgeye Ankara’dan jandarma arama-kurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi.