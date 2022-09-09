Tekne ile kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
Muğla'da yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Muğla Fethiye’de dün İblis Burnu açıklarındaki 'Maşallah' isimli yelkenli teknede FETÖ üyeleri olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, 17 FETÖ şüphelisi ile 5 çocuk ve 1 göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişileri yakalayıp karaya çıkardı. Çocukları ile kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Eski emniyet müdürü, avukat, öğretmen, polis memuru ve askeri personelin de aralarında bulunduğu 17 kişinin FETÖ/PDY üyesi suçlamasıyla yargılamalarının sürdüğü bildirildi.
FETÖ şüphelileri ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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