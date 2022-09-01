Boşanma dilekçesinde dikkat çeken iddia: Ünsal Ban, kaçacağı tekneyi Zehra Taşkesenlioğlu’nun parasıyla almış

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

4.5 MİLYON EURO'LUK TEKNE

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ünsal Ban'ın amacının başkasına ait araçla dağ yollarından dolanarak, Muğla’ya ulaşmaya çalıştığını ve amacının da Bodrum’daki ‘Betina’ adlı yatıyla denize açılmak olduğunu yazdı.

Zehra Taşkesenlioğlu, 18 Ağustos’ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde Ban'ın kendisinden aldığı paralarla bu tekneye sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan Taşkesenlioğlu’nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin TL’ye bir tekne daha sonra ise bu tekneyi satarak 4.500.000 Euro karşılığında ‘Betina’ adlı tekneye sahip olmuş.

SEDAT PEKER'İ DOĞRULADI

Suç örgütü lideri Sedat Peker dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti’nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı” demişti.

Aynı amanda AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi olan Ünsal Ban, yaptığı açıklamada Peker’in kendisini aradığını doğrulayarak, “Bir paylaşımda benden bahsetmişti. Ben de aracılar ile kendisine ulaştım. Sonra da Sedat Peker beni aradı. Sedat Peker’e videoyu ben göndermedim” demişti.