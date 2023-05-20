Kebapçıda çıkan hesap tartışması kanlı bitti

Yayınlanma: 20.05.2023 - 09:58

Güncelleme: 20.05.2023 - 09:58

Saray ilçesinde gece saatlerinde; Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıya gelen dört kişi burada yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştı.

Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, hesaba itiraz eden dört kişi iddiaya göre çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darbedip kebapçıdan ayrıldılar.

Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndü.

İŞYERİNİ KURŞUNLAYIP KAÇTILAR

Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Tunay B.’nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G’ye isabet etti. Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.’ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler. Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bacağından vurulan Sebhatin G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakalanan zanlıların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.