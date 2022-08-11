Adana'da acı manzara: Çocuklarını kebapçıya bırakıp kayboldu
Adana'da bir kadın, 3 çocuğunu iddiaya göre eski işyeri olduğu öne sürülen kebapçı dükkanına bıraktı. Anne ve babalarına ulaşılamayan çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.
Adana'da iddiaya göre, Nurcan K., 3 çocuğuyla merkez Seyhan ilçesinde önceden çalıştığı kebapçı dükkanına giderek, işyeri sahibi Şaban Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.
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