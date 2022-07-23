Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi´nde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu.
Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada çocuk kanlar içinde yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor