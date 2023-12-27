Keçiören Belediye Başkanı Altınok’un ‘Bitireceğiz’ dediği kulenin yapımı 20 yıldır sürüyor: AKP israfın sembolü

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklaması muhtemel isimlerin arasında yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en yüksek kulesi” olacak dediği Cumhuriyet Kulesi, “Türkiye’nin en pahalı kulelerinden” biri olmaya çok yaklaştı. Kulenin yılan hikâyesine dönen yapım süreci, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

AKP idaresindeki Keçiören Belediyesi, kule için ilk ihalesini 2 Ekim 2019 tarihinde yaptı. Kulenin yangın danışmanlığına yönelik hizmet alımını içeren ihale kapsamında 137 bin TL harcandı. İkinci ihale ise kulenin mimarı, statik, elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması için hizmet alımı ihalesi olarak duyuruldu. Bu ihale kapsamında ise Kasım 2019’da 298 bin TL’ye imza atıldı. Yangın ve mimari projelerine yönelik iki ihalenin ardından kulenin yapım işine yönelik ana ihale ise 6 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlandı. Belediye ile Has-Kar Harita isimli mühendislik şirketi arasında kulenin yapımı için 59 milyon 753 bin TL’ye anlaşıldı. Kulenin tamamlanma tarihi olarak ise 12 Eylül 2021 tarihine işaret edildi.

Planlanan tarihte tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi’nin bitirilmesi için 11 Ocak 2023’te ikmal ihalesi açıldı. İhale kapsamında 1 Şubat 2023’te Tankyapı isimli şirket ile 295 milyon 465 bin 679 TL’ye el sıkışıldı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye tek şirketin teklif vermesi ve ihalenin, öngörülen maliyetin yüzde 17 üzerinde bir tutar ile sonuçlanması dikkat çekti.

HOYRAT TUTUM

AKP’nin kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun sembolü haline gelen Cumhuriyet Kulesi için düzenlenen dört ihale kapsamında yapılan harcama, 355 milyon 653 bin 679 TL olarak kaydedildi. 2 Aralık’ta tamamlanması planlansa da halen belediyeye teslim edilemeyen kule için harcanan toplam paranın, proje başında planlananı altı kat aştığı hesaplandı.

MALİYETİ 350 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığının dördüncü ayında, 18 Temmuz 2003 tarihinde temeli atılan Cumhuriyet Kulesi, aradan geçen 20 yıla karşın tamamlanamadı. Hâlâ belediyeye teslim edilmeyen kule için AKP’li Keçiören Belediyesi’nce 1 Şubat’ta sonuçlandırılan ikmal ihalesi ile birlikte kulenin toplam yapım maliyeti 350 milyon TL’nin üzerine çıktı.