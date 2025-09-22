Keçiören’de Avrupa Hareketlilik Haftası coşkusu yaşandı

Keçiören Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, SKUP Türkiye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere; Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sporcular katıldı.

“BİR VE BERABER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Tüm dünyada hareketliliğin ölçümlerinin yapıldığı bir haftadayız. Düzenlediğimiz etkinliklerle toplum içerisinde nasıl ulaşımda birliktelik sağlanacağını, insanların ve diğer canlıların birlikte nasıl hareket edebileceğini anlamak için bir araya geldik. Bunun güzelliğini hep birlikte yaşadık.

Bizler öncelikle toplumda bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören’de hiçbir ayrım gözetmeden halkımızla kucaklaşıyor, birlikte hareket ediyoruz. Bugün burada toplumun her kesimiyle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve kıymetli yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“YURTTAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ise, “Bugün burada bizleri ağırlayan Sayın Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’nı tüm yurtta kutluyoruz ve Keçiören Belediyesi’nin etkinliklerini takdirle karşılıyoruz. Bu hafta vesilesiyle alışkanlıklarımızı değiştirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Çevreye duyarlı ulaşım anlayışıyla yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

“ÜLKEME MİNNETTARIM”

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu da “Sporcu ile İlham Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi. Mutlu, “Keçiören’de sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Sizlerle bizi buraya getirdiği için Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a teşekkür ediyorum. Bana spor yapma imkânı tanıyan güzel ülkem Türkiye’ye minnettarım.” diyerek spor hayatına başlama sürecini, Bulgaristan’dan Türkiye’ye geliş hikâyesini ve halter branşında başarıdan başarıya koştuğu süreci anlattı.

REKOR DENEMESİ YAPILDI

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nden başlayıp Keçiören Belediyesi önünden devam ederek tekrar başlangıç noktasında tamamlanan bisiklet turunun ardından rekor katılımla “Ankara Oyun Havası” etkinliği yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlarla voleybol oynarken spor ve eğlence dolu bir gün yaşandı.

Mehteran ve zumba gösterileri, penaltı atışı yarışması, sokak oyunları, ‘Sporcu ile İlham Buluşması’ programı, sürpriz hediyeler, yiyecek-içecek ikramları, bando ve dans gösterileri ile akşam konserinin yer aldığı dolu dolu bir hafta sonu yaşandı.

BİSİKLET DEFİLESİ İLGİ ODAĞI OLDU

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Etlik Giresun Caddesi’nde düzenlenen bisiklet defilesi de yoğun ilgi gördü. Renkli süslemelerle hazırlanan bisikletler cadde boyunca sergilenirken vatandaşların ilgi odağı oldu.

SON ETKİNLİKLER ATATÜRK ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde (22 Eylül Pazartesi) Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktiviteler yapılacak. Etkinliklere katılmak isteyen aileler çocuklarıyla birlikte bu noktaya gelerek keyifli anlara şahitlik edecek.