Kedi kafesinden esrar çıktı

Adana'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kedi kafesinin içinde 480,37 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 10:29
Kedi kafesinden esrar çıktı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak, kontrol yaptı.

Durdurulan bir yolcu otobüsünde de narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı. 'Oscar', bagaj kısmındaki kedi kafesine tepki verdi.

Ayrıntılı arama yapan ekipler, kafesin içinde 480,37 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan yolcu S.Ç., emniyete götürüldü.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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