Kedi kafesinden esrar çıktı
Adana'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kedi kafesinin içinde 480,37 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak, kontrol yaptı.
Durdurulan bir yolcu otobüsünde de narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı. 'Oscar', bagaj kısmındaki kedi kafesine tepki verdi.
Ayrıntılı arama yapan ekipler, kafesin içinde 480,37 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan yolcu S.Ç., emniyete götürüldü.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- 'Hayatımda böylesini görmedim'
- Öztürk'ün 'fotoğrafçı'sı hâkimi ortaya çıkarmıştı
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti